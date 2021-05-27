Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров Кубка Стэнли

«Тампа» переиграла «Флориду» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

Таким образом, Кучеров является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 11 (3+8) очками. Он обошел Джонатана Юбердо из «Флориды», который забросил две шайбы и сделал восемь голевых передач.