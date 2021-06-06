Кучеров вышел на чистое седьмое место в списке российских снайперов в истории НХЛ
6 июня 2021, 02:55
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).
27-летний россиянин забросил 41 шайбу в плей-офф за карьеру и вышел на чистое седьмое место в списке российских снайперов в истории Кубка Стэнли, обойдя Александра Могильного.
Кучерова опережают Вячеслав Козлов (42 гола), Павел Дацюк (42), Алексей Ковалев (45), Сергей Федоров (52), Евгений Малкин (63) и Александр Овечкин (71).
В текущем плей-офф Кучеров провел 10 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.
Читайте также
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
89
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю