Кучеров вышел на чистое седьмое место в списке российских снайперов в истории НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).

27-летний россиянин забросил 41 шайбу в плей-офф за карьеру и вышел на чистое седьмое место в списке российских снайперов в истории Кубка Стэнли, обойдя Александра Могильного.

Кучерова опережают Вячеслав Козлов (42 гола), Павел Дацюк (42), Алексей Ковалев (45), Сергей Федоров (52), Евгений Малкин (63) и Александр Овечкин (71).

В текущем плей-офф Кучеров провел 10 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.