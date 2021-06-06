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Кучеров вышел на чистое седьмое место в списке российских снайперов в истории НХЛ

6 июня 2021, 02:55
Никита Кучеров. Фото nhl.com
Никита Кучеров. Фото nhl.com
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).

27-летний россиянин забросил 41 шайбу в плей-офф за карьеру и вышел на чистое седьмое место в списке российских снайперов в истории Кубка Стэнли, обойдя Александра Могильного.

Кучерова опережают Вячеслав Козлов (42 гола), Павел Дацюк (42), Алексей Ковалев (45), Сергей Федоров (52), Евгений Малкин (63) и Александр Овечкин (71).

В текущем плей-офф Кучеров провел 10 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей