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Кучеров признан второй звездой матча с «Каролиной»

6 июня 2021, 02:13
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой четвертого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:4).

27-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой стал форвард Стивен Стэмкос, третья звезда — Брэйден Пойнт.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.

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