Кучеров установил рекорд результативности среди игроков «Тампы» в матчах плей-офф
08:28
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров установил рекорд результативности клуба в матчах плей-офф НХЛ.
Кучеров набрал 4 (1+3) очка в четвертой игре первого раунда против «Флориды» (6:2). Россиянин стал первым игроком в истории «Тампы», которому удалось провести три игры в составе «Лайтнинг» в плей-офф с 4 или более очками.
Nikita Kucherov had 4 points (1 goal, 3 assists) as the Lightning beat the Panthers 6-2 to take a 3-1 series lead.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 22, 2021
It was Kucherov's third career 4-point playoff game, most in @TBLightning history. pic.twitter.com/heDKCv9fF8
«Тампа» ведет в серии против «Флориды» со счетом 3-1. Во время четвертой игры Кучеров получил травму и не смог выйти на торжественную церемонию после встречи.
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