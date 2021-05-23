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Кучеров установил рекорд результативности среди игроков «Тампы» в матчах плей-офф

08:28
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров установил рекорд результативности клуба в матчах плей-офф НХЛ.

Кучеров набрал 4 (1+3) очка в четвертой игре первого раунда против «Флориды» (6:2). Россиянин стал первым игроком в истории «Тампы», которому удалось провести три игры в составе «Лайтнинг» в плей-офф с 4 или более очками.

«Тампа» ведет в серии против «Флориды» со счетом 3-1. Во время четвертой игры Кучеров получил травму и не смог выйти на торжественную церемонию после встречи.

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