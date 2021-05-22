Кучеров не вышел на церемонию после четвертого матча серии с «Флоридой»
22:44
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:2, 3-1). Он был признан первой звездой встречи, пишет в Twitter журналист Брайан Бернс.
Однако россиянин не вышел на лед на торжественную церемонию.
Кучеров получил повреждение в третьем периоде этого матча. Россиянина ударил форвард Энтони Дюклер.
Кучеров находился в своей зоне, сделал передачу партнеру, после чего подъехавший к нему Дюклер нанес хоккеисту «Лайтнинг» удар клюшкой в колено.
Нападающий «Пантерз» был удален на две минуты за удар клюшкой.
Читайте также
4
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю