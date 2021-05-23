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Малкин рассказал о своем состоянии после травмы

07:58
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о своем состоянии.

«Я чувствую себя замечательно. Я много катался до того, как начал играть. Когда я выхожу на лед, боли нет. ... Чувствую себя лучше с каждым днем», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

16 марта 34-летний россиянин получил травму нижней части тела и пропустил 23 матча. Форвард не забросил ни одной шайбы в шести играх регулярного чемпионата и плей-офф. В серии против «Айлендерс» (2-2) хоккеист сделал две результативные передачи.

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