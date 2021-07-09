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Кучеров позвонил Ларионову после завоевания Кубка Стэнли

09:54
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Нападающий «Куньлуня» Игорь Ларионов-младший рассказал, как его отец, главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов, получил звонок от нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова после завоевания Кубка Стэнли.

«Вчера я ужинал с отцом, и ему позвонили с неизвестного номера. Он взял трубку, это оказался Кучеров с Кубком Стэнли. Никита крикнул ему: «Ты мой кумир, спасибо!» Он произнес это около 6 раз, — написал Ларионов в Twitter. — Это самая крутая вещь, которую я видел.

Кучеров также сказал отцу, что он часто смотрит подборку лучших моментов его игры. Как же здорово, выиграть самый большой трофей в своем виде спорта, а затем увидеть своего кумира. У меня мурашки по коже, когда я думаю об этом".

Напомним, 8 июля «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1). В серии против «Канадиенс» Кучеров набрал пять (3+2) очков.

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