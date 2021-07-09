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Справедливо ли чемпионство «Тампы»? Live с Зислисом и Федотовым — в 13.00

09:00
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Эфир об итогах сезона НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 13.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— «Тампа» — чемпион. Что с ней будет дальше?

— Кучеров — лучший бомбардир, а Василевский — MVP плей-офф.

— Хитрости «Тампы» с потолком зарплат — это честно?

— «Монреаль» вообще попадет в плей-офф в следующем сезоне?

— Что ждать в НХЛ в межсезонье?

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