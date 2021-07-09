Справедливо ли чемпионство «Тампы»? Live с Зислисом и Федотовым — в 13.00
09:00
Эфир об итогах сезона НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 13.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— «Тампа» — чемпион. Что с ней будет дальше?
— Кучеров — лучший бомбардир, а Василевский — MVP плей-офф.
— Хитрости «Тампы» с потолком зарплат — это честно?
— «Монреаль» вообще попадет в плей-офф в следующем сезоне?
— Что ждать в НХЛ в межсезонье?
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю