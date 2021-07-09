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Президент США Байден поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли

20:26
Хоккеисты «Тампы» с Кубком Стэнли. Фото Instagram
Хоккеисты «Тампы» с Кубком Стэнли. Фото Instagram
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Президент США Джо Байден поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли.

«Поздравляю «Тампу» со вторым подряд выигранным Кубком Стэнли. Вы заставили ваш город и страну гордиться вами», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter политика.

8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» (1:0) и выиграла финальную серию плей-офф НХЛ со счетом 4-1. «Лайтнинг» выиграли второй Кубок Стэнли подряд, в финале 2020 года команда победила «Даллас» (счет в серии — 4-2).

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей