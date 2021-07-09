Президент США Байден поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли
20:26
Президент США Джо Байден поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли.
«Поздравляю «Тампу» со вторым подряд выигранным Кубком Стэнли. Вы заставили ваш город и страну гордиться вами», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter политика.
Congratulations to the Tampa Bay Lightning on your second straight Stanley Cup. You made your city and your country proud.— President Biden (@POTUS) July 9, 2021
8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» (1:0) и выиграла финальную серию плей-офф НХЛ со счетом 4-1. «Лайтнинг» выиграли второй Кубок Стэнли подряд, в финале 2020 года команда победила «Даллас» (счет в серии — 4-2).
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