Президент США Байден поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли

Президент США Джо Байден поздравил «Тампу» с победой в Кубке Стэнли.

«Поздравляю «Тампу» со вторым подряд выигранным Кубком Стэнли. Вы заставили ваш город и страну гордиться вами», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter политика.

Congratulations to the Tampa Bay Lightning on your second straight Stanley Cup. You made your city and your country proud. — President Biden (@POTUS) July 9, 2021

8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» (1:0) и выиграла финальную серию плей-офф НХЛ со счетом 4-1. «Лайтнинг» выиграли второй Кубок Стэнли подряд, в финале 2020 года команда победила «Даллас» (счет в серии — 4-2).