Кучеров повторил рекорд Гретцки и Лемьей в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

Как отмечает ESPN, 28-летний россиянин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать 90 очков за три плей-офф подряд.

Ранее такое удавалось легендарным хоккеистам Уэйну Гретцки и Марио Лемье.