В этом сезоне как минимум один россиянин станет победителем плей-офф АХЛ

Определились финалисты плей-офф американской хоккейной лиги (АХЛ).

«Спрингфилд Тандербердс» обыграл «Лаваль Рокет» в седьмом матче и выиграли полуфинальную серию — 4-3. Ранее в другом полуфинале «Чикаго Вулфз» переиграли «Стоктон Хит» — 4-2.

За «Спрингфилд» играют российские хоккеисты Клим Костин и Никита Александров, а за «Чикаго» — Петр Кочетков и Василий Пономарев.

Таким образом, один из российских игроков точно станет чемпионом АХЛ в сезоне-2021/22.