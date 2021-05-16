Кучеров: «Посмотрел на хоккей под другим углом»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оценил свою готовность перед стартом плей-офф НХЛ. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за травмы.

«Я хорошо себя чувствую. Со мной все в порядке. Силы есть, лучше, чем было.

Понимаю, через что мне пришлось пройти, почему мне пришлось так много пропустить. Мне нужно было восстановиться, чтобы я смог нормально играть и смотрел в будущее с уверенностью. Я посмотрел на хоккей под другим углом, сделал кое-какие выводы, которые должны мне пригодиться. Надеюсь, у меня это получится.

Мне нужно быстро адаптироваться, постараться максимально замедлить игру, играть за счет техники и головы, читать игру, разыгрывать шайбу. Нужно подстроиться под скорости во время серии. Надеюсь, это не займет много времени», — цитирует Кучерова сайт НХЛ.

А первом раунде плей-офф «Тампа» сыграет против «Флориды».