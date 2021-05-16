Илья Самсонов выведен из ковид-протокола НХЛ
07:01
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов выведен из ковид-протокола НХЛ, сообщает в Twitter журналист Том Гулитти.
7 мая Самсонов второй раз был внесен в ковид-протокол. До этого он присутствовал в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, позднее россиянин подтвердил, что перенес коронавирус. Партнер Самсонова по команде российский нападающий Евгений Кузнецов остается в ковид-протоколе с 5 мая.
Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек не доиграл матч первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:2 ОТ, 1-0 в серии). Вместо Ванечека ворота «Кэпиталс» защищал 39-летний Крэйг Андерсон.
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