Бобровский сократил отставание от Набокова по победам в матчах плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (2:1, 4-2).

Победы в этой игре стала для Бобровского 41-й в карьере в Кубке Стэнли. По этому показателю 35-летний голкипер занимает третье место среди российских вратарей. На второй строчке находится Евгений Набоков (42), лидер — Андрей Василевский из «Тампы» (66).

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли. Соперником «Пантерз» станет победитель серии «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).