Бобровский стал первым вратарем «Флориды» с 30 победами в матчах плей-офф НХЛ

«Флорида» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» (2:1).

Для вратаря Сергея Бобровского это 41-я победа в плей-офф и 30-я — в составе «Пантерз». 35-летний россиянин стал рекордсменом по победам среди голкиперов в истории клуба.

В текущем плей-офф Бобровский провел 17 матчей, одержав 12 побед, один раз сыграв на ноль и отразив 90,8 процента бросков.