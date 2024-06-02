Главный тренер «Флориды» Моррис запретил игрокам дотрагиваться до кубка Принца Уэльского

«Флорида» стала обладателем кубка Принца Уэльского, который вручается победителю Восточной конференции.

Во время церемонии награждения главный тренер «Пантерз» Пол Морис запретил хоккеистам прикосаться к трофею. В прошлом сезоне его команда также стала победителем Востока, и спортсмены брали кубок в руки, после чего в финале плей-офф НХЛ уступили «Вегасу» (1-4).

Последним клубом, не трогавшим трофей Принца Уэльского и выигравшим Кубок Стэнли, был «Бостон» в 2011 году.

«Флорида» выиграла полуфинальную серию НХЛ против «Рейнджерс» со счетом 4-2. Следующим соперником «Пантерз» станет победитель противостояния «Даллас» — «Эдмонтон» (2-3).