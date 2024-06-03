Три российских хоккеиста сыграют в финале Кубка Стэнли

«Флорида» в финале Кубка Стэнли встретится с «Эдмонтоном».

В составе «Пантерз» выступают три россиянина: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко. Лишь Тарасенко уже становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса». У «Эдмонтона» в составе нет российских хоккеистов.

Первый матч финальной серии пройдет 9 июня и начнется в 3:00 мск.