Дадонов выйдет во втором звене «Далласа» на шестой матч серии с «Эдмонтоном»

«Даллас» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ на выезде встретится с «Эдмонтоном».

Российский форвард «Старз» Евгений Дадонов сыграет во втором звене.

Счет в серии 3-2 в пользу «Эдмонтона». Шестой матч пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.