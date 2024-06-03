«Эдмонтон» впервые с 2006 года вышел в финал Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4-2.

Таким образом, «Ойлерз» впервые с 2006 года вышли в финал Кубка Стэнли: тогда команда уступила «Каролине» (3-4). «Эдмонтон» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли.

В финале «Эдмонтон» сыграет с «Флоридой», которая обыграла в полуфинале «Рейнджерс» (4-2).