Сорокин сыграет в четвертом матче серии с «Питтсбургом»

Тренерский штаб «Айлендерс» определился с вратарем на четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга». Место в воротах займет Илья Сорокин, пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

«Пингвины» ведут в серии со счетом 2-1.