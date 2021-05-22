Сорокин сыграет в четвертом матче серии с «Питтсбургом»
21:55
Тренерский штаб «Айлендерс» определился с вратарем на четвертый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга». Место в воротах займет Илья Сорокин, пишет в Twitter журналист Эллиотт Фридман.
«Пингвины» ведут в серии со счетом 2-1.
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