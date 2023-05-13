Макдэвид, Пастрняк и Ткачак претендуют на «Харт Мемориал Трофи»

НХЛ объявила претендентов на «Харт Мемориал Трофи». Эта награда ежегодно вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

В тройку претендентов вошли Мэттью Ткачак («Флорида»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»).

Лауреат определяется голосованием представительств ассоциации журналистов НХЛ.

В прошлом году эту награду выиграл форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.