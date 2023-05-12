«Даллас» обыграл «Сиэтл» в пятом матче
«Даллас» выиграл у «Сиэтла» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:2. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.
Российский нападающий Евгений Дадонов сыграл 13 минут и отметился одним силовым приемом при показетеле полезности «+1».
Шестой матч в серии состоится на льду «Кракен» 14 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Даллас» — «Сиэтл» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: Джонстон — 3 (Бенн), 3:57 — 1:0. Хинтц — 7 (Харли, Робертсон), 5:35 — 2:0. Павелски — 7 (Робертсон, Хинтц), 20:35 — 3:0. Ларссон — 2 (Эберле, Картье), 21:59 — 3:1. Маккэн — 1 (Гурд, Танев), 27:30 — 3:2. Хинтц — 8 (Павелски, Робертсон), 51:20 — 4:2. Факса — 1 (п.в.), 56:43 — 5:2.
Вратари: Эттингер — Грубауэр (56:23 — 56:43).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (5+12+4) — 31 (14+7+10).
Наши: Дадонов (13.09/0/+1) — -.
12 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 3-2.
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|3 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|12.05
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|12.05
|04:30
|
Даллас – Сиэтл
|5 : 2