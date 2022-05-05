Тренер «Каролины» Бриндамор о Кочеткове: «Команда очень верит в него»

Тренер «Каролины» Бриндамор оценил игру российского вратаря Кочеткова в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор после победы над «Бостоном» (5:2) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли прокомментировал игру российского вратаря Петра Кочеткова.

22-летний голкипер отразил 30 из 32 бросков по воротам «Харрикейнз» и едва не подрался с форвардом Брэдом Маршаном.

«Мы верим в парня (Петра Кочеткова). Мы видели его в деле и не просто так бросаем его в дело. Ребята реагировали должным образом. Команда очень верит в нашего голкипера», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Для Кочеткова игра с «Бостоном» 5 мая стала дебютной в Кубке Стэнли.