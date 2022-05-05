«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» во втором матче
«Эдмонтон» крупно обыграл «Лос-Анджелес» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:0. Счет в серии стал равный — 1-1.
Третий матч в серии пройдет 7 мая на льду арены «Кингз». Начало игры — 5.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Голы: Драйзайтль — 2 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 21:22 — 1:0. Нерс — 1 (мен., Макдэвид), 26:03 — 2:0. Маклеод — 1 (Бушар, Кассиан), 36:05 — 3:0. Кейн — 1, 43:02 — 4:0. Пулюярви — 1 (Макдэвид, Кейн), 43:23 — 5:0. Кейн — 2 (бол., Бушар, Маклеод), 51:55 — 6:0.
Вратари: Смит — Куик.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 36 (12+19+5) — 30 (14+9+7).
5 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 1-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
|0 - 1
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
|1 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|1 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
|2 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|5.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|5 : 2
|5.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|3 : 5
|5.05
|04:30
|
Миннесота – Сент-Луис
|6 : 2
|5.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|6 : 0
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|2
|5
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|5
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|2
|3
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|2
|3
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|2
|3
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|1
|0
|
|
Луи Доминге
Питтсбург
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|2
|0.89