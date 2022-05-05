«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» во втором матче

«Эдмонтон» крупно обыграл «Лос-Анджелес» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:0. Счет в серии стал равный — 1-1.

Третий матч в серии пройдет 7 мая на льду арены «Кингз». Начало игры — 5.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Голы: Драйзайтль — 2 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 21:22 — 1:0. Нерс — 1 (мен., Макдэвид), 26:03 — 2:0. Маклеод — 1 (Бушар, Кассиан), 36:05 — 3:0. Кейн — 1, 43:02 — 4:0. Пулюярви — 1 (Макдэвид, Кейн), 43:23 — 5:0. Кейн — 2 (бол., Бушар, Маклеод), 51:55 — 6:0.

Вратари: Смит — Куик.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (12+19+5) — 30 (14+9+7).

5 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 1-1.