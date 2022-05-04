Вратарь «Питтсбурга» Десмит пройдет обследование после повреждения в стартовом матче серии с «Рейнджерс»

Вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит был заменен в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Как сообщил главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан, 30-летний американец пройдет обследование на предмет травмы нижней части тела.

В матче против «Рейнджерс» Десмит отразил 48 бросков по воротам. На 30-й минуте овертайма его заменил Луис Доминге.