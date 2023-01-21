Кросби догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби разделил с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Кросби ассистировал Джейку Генцелу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1).

Таким образом, в активе 35-летнего канадца 1462 (538+924) очка в 1153 играх за карьеру. Он догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (1462 в 1322, 810+652).

15-ю строчку занимает Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926), на 14-й — Пол Коффи (1531 в 1409, 396+1135).