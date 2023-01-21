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Лавиолетт — об Овечкине: «Я впечатлен. Он преследует Гретцки и это невероятно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина.

«Он берет на себя эту ответственность, потому что он лидер команды. Я впечатлен. Он преследует Гретцки, что невероятно. Но что еще более удивительно для меня, так это то, что он один из самых физически развитых хоккеистов в истории. Подумайте об этом. Мало того что он может быть лучшим снайпером всех времен, но он также будет, возможно, лидером или в тройке по количеству силовых приемов. Ты смешиваешь эту комбинацию, то, как он играет, и его долговечность. Это невероятно. В это сложно поверить. Овечкин потрясающий», — сказал Лавиолетт в подкасте 106.7 The Fan's Sports Junkies.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 45 20 25 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
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26.01
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 4 : 1
21.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 - : -
21.01 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
21.01 23:00
Калгари – Тампа-Бэй
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

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Миннесота

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