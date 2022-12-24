Кожевников считает Овечкина величайшим игроком будущего
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает об игре капитана «Вашингтона» Александре Овечкине в регулярном чемпионате НХЛ.
«Поздравляем Александра! Тут сказать больше нечего. Он — величайший игрок современности. Да и не только современности — еще и будущего! Это большой успех, поздравляю! Теперь есть шанс догнать и перегнать Гретцки. Это сейчас главное.
Но он не робот. За ним особенный присмотр в каждой игре. От этого тоже многое зависит. Любой человек не может быть абсолютно всегда стабилен. И отдых нужен же, чтобы выдохнуть, а потом идти дальше бить рекорды. Он это и делает, доказывает», — цитирует Кожевникова «Спорт День за Днем».
Сегодня, 24 декабря, форвард сделал дубль в игре против «Виннипега» (4:1). Теперь у 37-летнего россиянина 802 гола в НХЛ, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|22
|12
|50
|2
|Нью-Джерси
|34
|22
|12
|46
|3
|Питтсбург
|33
|19
|14
|43
|4
|Рейнджерс
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|36
|19
|17
|42
|6
|Айлендерс
|35
|19
|16
|40
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|27
|6
|56
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|48
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Монреаль
|34
|15
|19
|33
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|35
|20
|15
|46
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|43
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Миннесота
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|34
|16
|18
|34
|6
|Нэшвилл
|32
|14
|18
|33
|7
|Аризона
|32
|11
|21
|27
|8
|Чикаго
|32
|8
|24
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|24
|12
|49
|2
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|44
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Калгари
|35
|16
|19
|39
|5
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|6
|Ванкувер
|33
|15
|18
|33
|7
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Виннипег
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|6 : 5
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Бостон
|3 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|5 : 1
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|24.12
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|4 : 2
|24.12
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|5 : 2
|24.12
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|2 : 5
|24.12
|05:30
|
Аризона – Лос-Анджелес
|2 : 1 Б
|24.12
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|5 : 4 Б
|24.12
|06:30
|
Анахайм – Калгари
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|66
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|56
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|30
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|35
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|13
|2.06