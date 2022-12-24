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Алексей Дементьев: «Будем надеяться и ждать, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу. Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги.

«Еще один психологический барьер для Александра пройден. Хотя с полной уверенностью нельзя сказать, насколько серьезно он обращает на это внимание. Овечкин делает свое дело — забрасывает шайбы, и желательно в каждом матче, пусть даже это не всегда получается. Он обошел великого Горди Хоу, который обладал, казалось бы, вечным достижением. Это определенная веха и этап в карьере Александра Овечкина. Следующий барьер — это рекорд Уэйна Гретцки. Будем ждать и надеяться, что Овечкин его побьет. Дай бог здоровья, сил и удачи нашему прославленному хоккеисту на этом пути», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

37-летний россиянин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу. Овечкин вышел на второе единоличное место в списке лучших снайперов лиги. Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки, он забросил 894 шайбы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-sleduyushhij-bar-er-rekord-grettski-budem-zhdat-i-nadeyat-sya-chto-ovechkin-ego-pob-et/
Александр Овечкин
Алексей Дементьев
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
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31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
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Вегас – Сент-Луис
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Баффало

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