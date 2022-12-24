Алексей Дементьев: «Будем надеяться и ждать, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству забитых шайб в НХЛ.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу. Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги.

«Еще один психологический барьер для Александра пройден. Хотя с полной уверенностью нельзя сказать, насколько серьезно он обращает на это внимание. Овечкин делает свое дело — забрасывает шайбы, и желательно в каждом матче, пусть даже это не всегда получается. Он обошел великого Горди Хоу, который обладал, казалось бы, вечным достижением. Это определенная веха и этап в карьере Александра Овечкина. Следующий барьер — это рекорд Уэйна Гретцки. Будем ждать и надеяться, что Овечкин его побьет. Дай бог здоровья, сил и удачи нашему прославленному хоккеисту на этом пути», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

37-летний россиянин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу. Овечкин вышел на второе единоличное место в списке лучших снайперов лиги. Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки, он забросил 894 шайбы.