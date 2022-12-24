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Сегодня, 14:56

Журова: «Овечкин никогда не отказывался от России, он — настоящий патриот»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала выход Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Этого следовало ожидать. Когда Овечкин оказался третьим в списке снайперов, то стало понятно, что впереди него будет только Гретцки. Будем желать Саше удачи. Он на самом деле большой молодец и вписывает наших игроков в летопись хоккея. Тем более позавчера был День хоккея, так что все получилось к месту. Побить рекорд Гретцки будет тяжело, но Саша будет стараться. Он точно поставил себе такую цель.
Овечкин никогда не отказывался от России. Он настоящий патриот. Но это не мешает американцам заключать с ним контракты. В этой ситуации решает спорт и болельщики», — приводит «РБ Спорт» слова Журовой.

Овечкин с 802 шайбами обогнал Горди Хоу (801), он отстает на 92 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-ovechkin-nikogda-ne-otkazy-valsya-ot-rossii-on-nastoyashhij-patriot/
Александр Овечкин
Светлана Журова
5
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
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31.12
1.01
24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 2 : 1 Б
24.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 5 : 4 Б
24.12 06:30
Анахайм – Калгари
 2 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 66
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 56
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 35 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 13 2.06
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