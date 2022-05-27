Форвард «Калгари» Блэйк Коулман прокомментировал отмененную шайбу в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (4:5 ОТ).

За 5 минут 57 секунд до конца третьего периода Коулман при счете 4:4 забросил пятую шайбу команды. Однако после запроса тренера «Ойлерз» судья отменил гол, так как, по мнению арбитров, Коулман нанес удар коньком.

«Не знаю, я не думаю, что понимаю правила. Когда меня толкнули, я просто пытался удержаться на льду. В движении я чувствовал, что нахожусь в борьбе. Я не чувствовал, что пнул ее. Но сейчас мы не можем вернуться и изменить это. Мы упорно боролись, и я бы хотел, чтобы эта шайба помогла нам перейти к следующей игре серии», — приводит слова Коулман официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в финал Западной конференции, где встретится с победителем пары «Колорадо» — «Сент-Луис» (3-2).