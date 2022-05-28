«Колорадо» забил за 6 секунд до конца матча и победил «Сент-Луис» во втором раунде плей-офф
«Колорадо» выиграл у «Сент-Луиса» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. Победную шайбу за 6 секунд до конца встречи забросил Даррен Хелм. «Эвеланш» выиграли серию 4-2.
Российские ироки Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко, Павел Бученвич, Иван Барбашев и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.
Соперником «Колорадо» по полуфинальной серии Кубка Стэнли будет «Эдмонтон».
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Голы: Фолк — 1 (Томас, Миккола), 19:00 — 1:0. Комфер — 1 (Мэнсон, Бураковски), 25:19 — 1:1. Кайру — 7 (Шенн), 29:34 — 2:1. Комфер — 2 (бол., Байрам, Тэйвз), 50:18 — 2:2. Хелм — 1 (О`Коннор, Э. Джонсон), 59:54 — 2:3.
Вратари: Хуссо — Кемпер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 20 (7+7+6) — 39 (13+13+13).
Наши: Барбашев (10.58/0/0), Бучневич (18.25/1/0), Тарасенко (14.44/2/+1), Торопченко (12.18/1/0) — Ничушкин (20.03/1/0).
28 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 2
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|28.05
|03:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|12
|15
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|11
|9
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|11
|1.99