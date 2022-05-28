«Колорадо» забил за 6 секунд до конца матча и победил «Сент-Луис» во втором раунде плей-офф

«Колорадо» выиграл у «Сент-Луиса» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. Победную шайбу за 6 секунд до конца встречи забросил Даррен Хелм. «Эвеланш» выиграли серию 4-2.

Российские ироки Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко, Павел Бученвич, Иван Барбашев и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

Соперником «Колорадо» по полуфинальной серии Кубка Стэнли будет «Эдмонтон».

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Фолк — 1 (Томас, Миккола), 19:00 — 1:0. Комфер — 1 (Мэнсон, Бураковски), 25:19 — 1:1. Кайру — 7 (Шенн), 29:34 — 2:1. Комфер — 2 (бол., Байрам, Тэйвз), 50:18 — 2:2. Хелм — 1 (О`Коннор, Э. Джонсон), 59:54 — 2:3.

Вратари: Хуссо — Кемпер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (7+7+6) — 39 (13+13+13).

Наши: Барбашев (10.58/0/0), Бучневич (18.25/1/0), Тарасенко (14.44/2/+1), Торопченко (12.18/1/0) — Ничушкин (20.03/1/0).

28 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии: 2-4.