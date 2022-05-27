Макдэвид прокомментировал выход «Эдмонтона» в финал Западной конференции

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвел итоги второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (4-1 в серии).

«Мы все хотим победить. Я думаю, что наша команда прошла через многое в этом сезоне и в прошлые годы. Это сделало нас более голодными до побед. Очевидно, мы хотим продолжить», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Макдэвид стал автором победного гола в пятом матче второго раунда плей-офф против «Калгари» (5:4 ОТ). «Ойлерз» выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

В финале конференции «Эдмонтон» встретится с победителем пары «Колорадо» — «Сент-Луис» (3-2).