Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на четырехматчевую дисквалификацию форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Вот ему теперь его жена шею и намылит, потому что 200 тыяч долларов на дороге не валяются. Он очень серьезно подвел семейный бюджет, Кастерова плачет. И теперь они будут терпеть сложности и она его реально сажает на хлеб, на воду, потому что это серьезный удар по семейному бюджету. Так что Малкин прекратит есть устрицы и будет есть пустую картошку, вот так ему и надо. А если говорить серьезно, то клюшкой ударил —дисквалифицикация заслужена. Нужно себя в руках держать. Я Женю очень люблю, но все-таки он пример для всех нас, поэтому должен быть сдержанней на льду», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Предаторз» Марка Боровецки. Помимо пропуска матчей, Малкин заплатит 190 тысяч долларов в качестве штрафа. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.