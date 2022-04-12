В НХЛ объяснили, почему Евгений Малкин был дисквалифицирован на 4 матча

В НХЛ объяснили, почему российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был дисквалифицирован на 4 матча.

В матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) Малкин подрался с защитником «Предаторз» Марком Боровецки в конце второго периода.

«После борьбы на протяжении всей смены Боровецки ненадолго задержал Малкина и оказал на него физическое воздействие. После этого Боровецки ударил Малкина по спине перчаткой. В ответ на это Евгений, держа свою клюшку в двух руках, ударил соперника и выбил у него из рук клюшку. После этого Боровецки все еще находился рядом с Малкиным. Евгений поднял клюшку на уровень головы и ударил соперника прямо в лицо. Это удар соперника клюшкой.

Отметим, что это не тот случай, когда хоккеист поднимает клюшку рефлекторно, чтобы защитить себя. Мы считаем, что действия Малкина были агрессивными. В своем объяснении Малкин заявил, что Боровецки спровоцировал конфликт, но ни одно действие игрока «Нэшвилла» не заслуживало такого ответа. Хоккеистов не освобождают от ответственности за нарушение правил со стороны их соперников. Нет никакого оправдания тому, чтобы игрок умышленно и с такой силой бил соперника клюшкой в таком стиле.

Подводя итоги: это удар соперника клюшкой. За 977 матчей в НХЛ Малкина уже один раз дисквалифицировали и трижды штрафовали. В связи со всеми обстоятельствами Малкин дисквалифицирован на 4 матча», — говорится в заявлении департамента НХЛ по безопасности игроков.

Помимо дисквалификации, Малкин также получил штраф в размере 190 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.