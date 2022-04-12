Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:58

В НХЛ объяснили, почему Евгений Малкин был дисквалифицирован на 4 матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото AFP

В НХЛ объяснили, почему российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был дисквалифицирован на 4 матча.

В матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (3:2 ОТ) Малкин подрался с защитником «Предаторз» Марком Боровецки в конце второго периода.

«После борьбы на протяжении всей смены Боровецки ненадолго задержал Малкина и оказал на него физическое воздействие. После этого Боровецки ударил Малкина по спине перчаткой. В ответ на это Евгений, держа свою клюшку в двух руках, ударил соперника и выбил у него из рук клюшку. После этого Боровецки все еще находился рядом с Малкиным. Евгений поднял клюшку на уровень головы и ударил соперника прямо в лицо. Это удар соперника клюшкой.
Отметим, что это не тот случай, когда хоккеист поднимает клюшку рефлекторно, чтобы защитить себя. Мы считаем, что действия Малкина были агрессивными. В своем объяснении Малкин заявил, что Боровецки спровоцировал конфликт, но ни одно действие игрока «Нэшвилла» не заслуживало такого ответа. Хоккеистов не освобождают от ответственности за нарушение правил со стороны их соперников. Нет никакого оправдания тому, чтобы игрок умышленно и с такой силой бил соперника клюшкой в таком стиле.
Подводя итоги: это удар соперника клюшкой. За 977 матчей в НХЛ Малкина уже один раз дисквалифицировали и трижды штрафовали. В связи со всеми обстоятельствами Малкин дисквалифицирован на 4 матча», — говорится в заявлении департамента НХЛ по безопасности игроков.

Помимо дисквалификации, Малкин также получил штраф в размере 190 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Кирилл Капризов. Малкин разбил лицо в кровь канадскому провокатору, а Капризов повторил клубный рекорд

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
2
0
Читайте также
«Она уволена из сборной». Россиянка Шаботова навсегда лишена возможности выступать за Украину
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющев о Малкине: «Он умеет держать удар и отвечать за свои поступки»

«Нужно держать себя в руках». Губерниев — о дисквалификации Малкина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
12.04 02:00
Монреаль – Виннипег
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости