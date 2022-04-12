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Сегодня, 17:00

НХЛ, расписание и результаты матчей 13 апреля: «Вашингтон» — «Филадельфия», «Рейнджерс» — «Каролина» и другие

«Вашингтон» сыграет против «Филадельфии», а «Рейнджерс» примет «Каролину»
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Вашингтон» на своем льду примет «Филадельфию».
Фото Global Look Press
Регулярный чемпионат НХЛ.

13 апреля, среда

«Бостон» — «Сент-Луис» (2.00 мск)

«Вашингтон» — «Филадельфия» (2.00)

«Рейнджерс» — «Каролина» (2.00)

«Торонто» — «Баффало» (2.00)

«Флорида» — «Анахайм» (2.00)

«Айлендерс» — «Питтсбург» (2.30)

«Детройт» — «Оттава» (2.30)

«Миннесота» — «Эдмонтон» (3.00)

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» (3.00)

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» (3.30)

«Калгари» — «Сиэтл» (4.00)

«Даллас» — «Тампа-Бэй» (4.30)

«Аризона» — «Нью-Джерси» (5.00)

«Ванкувер» — «Вегас» (5.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
2.04
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15.04
16.04
17.04
12.04 02:00
Монреаль – Виннипег
 2 : 4
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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