«Колорадо» — «Тампа»: «Лайтнинг» отыграли одну шайбу

«Тампа» сократила отставание в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо». На 13-й минуте первого периода счет стал 2:1 в пользу «Эвеланш».

Голом отметился канадский нападающий Ник Пол. Для него эта заброшенная шайба стала 4-й в этом плей-офф НХЛ.