«Колорадо» переиграл «Эдмонтон» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Колорадо» выиграл у «Эдмотона» (4:0) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 19 минут и отметился двумя бросками по воротам соперника.

Третья игра в серии состоится 5 июня. Нчало встречи — 3.00 по московскому времени.