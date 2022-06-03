Саттер признан лучшим тренером в регулярном чемпионате НХЛ

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/22. Он стал обладателем «Джек Адамс Трофи». Победителя выбрали через голосование членов ассоциации журналистов.

Вторым в голосовании стал Эндрю Брюнетт из «Флориды», а замкнул тройку лучших — Жерар Галлан из «Рейнджерс».

Darryl Sutter has claimed the 2021-22 Jack Adams Award, as selected by the NHL Broadcasters' Association.



He is the second @NHLFlames head coach to win & the second member of his family, following brother Brian Sutter (1990-91 STL). #NHLStats: https://t.co/Pew79JdufF #NHLAwards pic.twitter.com/2otXBySP7F — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 3, 2022

«Калгари» в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ стал третьим в Западной конференции. В плей-офф команда дошла до 1/4 финала, где проиграла «Эдмонтону».