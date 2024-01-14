«Коламбус» в результативном матче уступил «Сиэтлу», Проворов оформил дубль

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сиэтлу» со счетом 4:7.

В составе «Блю Джэкетс» дубль оформил Иван Проворов, 2 (1+1) очка набрал Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов отразил 29 бросков.

После этого матча «Коламбус» с 35 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 47 очками — на восьмой строчке «Запада».