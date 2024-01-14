«Каролина» в овертайме обыграла «Питтсбург», у Свечникова результативный пас

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Бретт Песс, еще один гол забил Джордан Мартинук, Андрей Свечников сделал результативную передачу. У «Пингвинз» шайбы забросили Джейк Гюнцель и Брайан Раст.

После этого матча «Каролина» с 53 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 46 очками — на 12-й строчке.