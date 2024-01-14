«Тампа» обыграла «Анахайм», Кучеров оформил ассистентский хет-трик

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» со счетом 5:1.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Стивен Стэмкос, еще по голу отличились Виктор Хедман, Калвин Де Хан и Брэндон Хэгел, Никита Кучеров сделал три результативные передачи, вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков. У «Дакс» единственную шайбу забросил Фрэнк Ватрано.

После этого матча «Тампа» с 49 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 29 очками — на 14-й строчке «Запада».