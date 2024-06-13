Фарм-клуб «Вашингтона» второй год подряд вышел в финал АХЛ

«Херши Беарз» выиграл у «Кливленд Монстерс» в седьмом матче полуфинальной серии АХЛ — 3:2 ОТ. Фарм-клуб «Вашингтона» выиграл серию 4-3 и второй год подряд вышел в финал.

Российские хоккеисты Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко в этой встрече результативными действиями не отметились.

В финальной серии «Херши Беарз» встретятся с «Коачелла Вэлли Файрбердс», фарм-клубом «Сиэтла». Первый матч — 15 июня.