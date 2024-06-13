Лучший игрок РПЛ по версии футболистов «Урала»: 7 из 11 первых мест — у Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин семь раз оказался на первом месте в голосовании футболистов «Урала». «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего игрока чемпионата России.

Тюкавин по итогам опроса был признан лучшим игроком сезона, второе место занял Максим Глушенков из «Локомотива», сделавший больше всех в лиге голевых передач, на третьем месте — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.