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Судейство

Сегодня, 20:05

Розетти выразил сожаление из-за отсутствия на Евро-2024 Сергея Карасева

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопрос обозревателя «СЭ» об отсутствии российского арбитра Сергея Карасева среди судей, которые будут работать на Евро-2024.

— Был ли шанс у Сергея Карасева поработать на Евро-2024? Или это было невозможно изначально из-за ситуации в мире?

— Мне жаль, что в этом году Сергей не с нами, — ответил Розетти на судейском брифинге перед стартом Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Факундо Тельо, Шимон Марчиняк, Майкл Оливер. Судьи Евро-2024: без наших, двое работавших на ЧМ в России, аргентинец и с «мусорным баком вместо сердца»

Футбол
Роберто Розетти
Сергей Карасев (судья)
Чемпионат Европы по футболу
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