Обляков заявил, что ЦСКА хочет побороться за чемпионство в следующем сезоне

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о целях команды на будущий сезон.

— Какие цели в следующем сезоне ставишь перед собой ты и на что настраивается команда?

— Цель всегда одна — побеждать в каждой игре.

— Есть амбиции побороться за чемпионство?

— Конечно, — цитирует Облякова Sport24.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. После окончания сезона команду покинул главный тренер Владимир Федотов. Вместо него армейцев возглавил Марко Николич.