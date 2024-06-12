Рейс «Флориды» в Эдмонтон на третий матч финала Кубка Стэнли задерживается из-за муссона

Рейс «Флориды» в Эдмонтон на третий матч финальной серии Кубка Стэнли задерживается из-за муссона.

«Муссон, обрушившийся на Южную Флориду в последние два дня, влияет на рейс «Пантерс» в Эдмонтон. Они задерживаются, но рассчитывают прибыть туда сегодня вечером.

Многие игроки и персонал «Флориды» все еще находятся в спортивном комплексе», — сообщил журналист Джордж Ричардс в соцсетях.

«Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч противостояния состоится в ночь с 13 на 14 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.