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Константин Тюкавин — лучший игрок чемпионата России по версии футболистов РПЛ

Футболисты РПЛ признали Тюкавина игроком чемпионата в опросе «СЭ»
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Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо»

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего чемпионата по традиционному опросу «СЭ» среди футболистов всех клубов РПЛ.

Мы опросили все 16 команд премьер-лиги в сезоне-2023/24. От каждого клуба проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Победителем опроса стал Константин Тюкавин. Нападающий «Динамо» набрал 279 баллов, он был упомянут в анкетах каждого клуба премьер-лиги.

Вторым в голосовании стал форвард «Локомотива» Максим Глушенков — 183 балла, нападающий тоже назывался игроками каждой из команд чемпионата. Третий в опросе — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, у хавбека «быков» — 77 баллов.

На четвертом месте — форвард «Зенита» Матео Кассьерра, чемпион и лучший бомбардир сезона РПЛ набрал 49 баллов. Пятерку замкнул нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, у него — 37 баллов.

Анкеты игроков 16 клубов РПЛ и полные результаты голосования представлены в отдельном материале.

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; лучший игрок РПЛ-2023/24. Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

В эксклюзивной фотосессии для «СЭ» Тюкавин с женой Аленой предстали в образах Джеймса Бонда и его девушки: Агент 070 — именно такой игровой номер значится на бело-голубой форме Константина.

Константин Тюкавин и&nbsp;его супруга Алена. «Агент 070»: Тюкавин с женой в роли Джеймса Бонда и его девушки. Эксклюзивная фотосессия лучшего игрока РПЛ-2023/24

В эксклюзивном интервью Константин и Алена Тюкавины ответили на вопросы обозревателя «СЭ», одного из авторов знаменитого «Разговора по пятницам» Александра Кружкова.

Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Овечкин. Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Обляков заявил, что ЦСКА хочет побороться за чемпионство в следующем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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