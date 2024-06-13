Тюкавин рассказал о своем общении с Овечкиным

Нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем общении с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». Летом 2022 года он сыграл за футбольную команду бело-голубых в товарищеском матче с «Амкалом» и забил один гол.

— С Овечкиным познакомились, когда он за ваше «Динамо» против «Амкала» сыграл?

— Да. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся. Когда «Балтику» обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства...»

— После матча с «Краснодаром» тоже писал?

— Нет.