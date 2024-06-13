«Флорида» из-за муссона прибыла в Эдмонтон за 22 часа до начала третьего матча финала НХЛ

Рейс с игроками «Флориды» задержали на три часа из-за муссона в южной части Флориды, сообщает The Athletic.

Отмечается, что «Пантерз» вылетели на третий матч финальной серии Кубка Стэнли в 23.25 мск вместо запланированного времени — 20.00 мск. Таким образом, «Флорида» прибыла в Эдмонтон за 22 часа до начала матча.

Счет в финальной серии 2-0 в пользу клуба из Санрайз (Флорида). Третий матч пройдет 14 июня в 3.00 мск.